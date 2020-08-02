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Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

YANGINLA İLGİLİ SON DURUM EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-02 15:07:37 -
GÜNCELLEME - Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

MUĞLA (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale edildi.

Çine ilçesinde kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangının burada ise kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediliyor.

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