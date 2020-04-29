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Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı

YARALININ KURTARILMASI EKLENDİ

2020-04-29 17:11:29 -
GÜNCELLEME - Antalya'da sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüşe çıktığı sarp arazide ayağı kırılınca mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkisinde yürüyüşe çıkan Ramazan Dinçer (38), ayağı kırılınca dağlık arazide mahsur kaldı.

Dinçer'in, cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Dinçer, yaklaşık iki saat süren çalışmayla halat ve sedye yardımıyla güvenli bölgeye indirildi

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Dinçer'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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