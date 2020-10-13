GÜNCELLEME - Antalya'da kayınvalidesini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Katil zanlısı Mahir İ'nin (42), İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilen zanlı damat, çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Öte yandan Mahir İ'nin ayrı yaşadığı ve halen Antalya Kadın Sığınma Evi'nde olan eşiyle tekrar bir araya gelmek için cinayet günü kayınvalidesiyle görüşmeye geldiği belirtildi.
Kayınvalidesinin ara buluculuk isteğini kabul etmemesine sinirlenen zanlının evden ayrıldıktan bir süre sonra tabancasını alarak döndüğü ve yaşanan tartışma sırasında Makbule Can'ı öldürdüğü ileri sürüldü.
Haskızılören Mahallesi'nde yaşayan Makbule Can'ın (64) dün evinden gelen silah seslerini duyan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Eve gelen ekipler, kadının cesedini bulmuştu.
Katil zanlısı Mahir İ, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanmıştı.