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Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

2020-04-18 23:11:42 -
GÜNCELLEME - Antalya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Töngüşlü Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Ş.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Zekai A. ile yaşamını yitiren Ş.Ö'nün oğlu Mert Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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