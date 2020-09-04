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Aktüel GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

25'ten fazla aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor YARALI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:48:36 -
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

25'ten fazla aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


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