GÜNCELLEME - Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı

AMASYA (AA) - Amasya'da, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini sağanak nedeniyle su bastı.

İşletmede su baskını sırasında yer altında çalışan 50'ye yakın işçi, durumu fark ederek dışarıya çıktı.



İşletme Müdür Yardımcısı Metin Karaçağ, AA muhabirine, yer altı ocağında, işletmenin hemen yan tarafındaki kara yolunun etrafında biriken suların Yeşilırmak'a aktarımını sağlayan menfezin tıkanması sonucunda su baskını oluştuğunu söyledi.



Bu sırada yer altında işçilerin çalıştığını anlatan Karaçağ, su baskınını fark edince hızlı şekilde işçilerin tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirtti.



Sel nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmamasına sevindiklerini ancak yer altında büyük maddi zarar oluştuğunu dile getiren Karaçağ, "İşletme müdürümüz ve teknik heyetimiz, yer altında hasarı tespit etmeye çalışıyor. Gerekli tedbirleri aldık. En kısa zamanda hasarı giderip kömür üretimine yeniden devam edeceğiz." dedi.

- "Bir hafta kömür üretemeyeceğiz"

Yeni Anadolu Madencilik AŞ Genel Müdürü Metin Özdamar, Merzifon Yeni Anadolu Maden İşletmesinde incelemelerde bulundu.

İşletme yetkilileri ile işçilerden bilgi alan ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Özdamar, aşırı yağış nedeniyle yer altındaki kömür ocağına su girdiğini, maddi zarar oluştuğunu söyledi.

Şu anda ocakta çalışanlar için risk bulunmadığına işaret eden Özdamar, "Yer altında çalışanlarımızın inip çıkmasına engel bir durum değil. Sadece dışarıya parça kömür çıkardığımız bant konveyörlerin elektrik motorları ve kuyruk tanburları su aldığı için çalışmıyorlar. İlerleyen günlerde bu araçları çalıştırıp tekrar normal çalışma düzenine ve kömür üretimine geçeceğiz." diye konuştu.

Su baskınının, yer altı ocağında oluşturduğu hasar sonucu bir haftalık kömür üretim kaybına neden olduğunu belirten Özdamar, "5-6 bin ton kömür üretimi gecikmiş olacak. Bir hafta kömür üretemeyeceğiz. Bir haftalık işçilik üretime değil, tamir, taramaya ve yan işlere gidecek. İşletme giderlerimiz artmış olacak." ifadesini kullandı.

Özdamar, Yeni Çeltek ve Yeni Anadolu Madenciliğin 1955 yılında kurulduğunu, 65 yıldır kömür rezervini yer üstüne çıkarıp ülke sanayisinin hizmetine sunduklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Biz bu fonksiyonumuzu ciddiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. Kuruluş amacına uygun olarak faaliyetlerimiz kesintiye uğramadan devam ediyor. Günümüzün şartları ile teknolojilerini kullanarak madencilik yapıyoruz. Buna uygun yer altında yatırımlarımızı yapıyoruz. Hem güvenli hem sürdürülebilir madencilik yapıyoruz. Eski yıllara göre günümüzdeki madencilik daha gelişmiş durumda. Yeni Anadolu Madencilik olarak 7 işletme sahasında kömür üretme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bunun 3 tanesi yer altı madenciliği."



