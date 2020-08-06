  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Kazada ağır yaralanan Dilşah U, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:44:02 -
GÜNCELLEME - Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Dilşah U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapanların Kars'tan Van'a tatile gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu
Ekonomi

Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu

Altın fiyatları rekor kırdı. Altının değer kazanmasında yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zaman..
Son dokuz seçimi bilen profesör Trump mı, Biden mi? sorusuna yanıt verdi
Dünya

Son dokuz seçimi bilen profesör Trump mı, Biden mi? sorusuna yanıt verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan başkanlık seçimlerimde ünlü araştırmacı Allan Lichtman'dan flaş bir tahmin geldi. Son doku..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiroşima yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiroşima yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima’nın 75. anma yıl dönümünde gönderdiği mesajda "Hiroşima, yanlışı..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı