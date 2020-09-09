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Aktüel GÜNCELLEME - Adıyaman'da minibüs ile kamyon çarpıştı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adıyaman'da minibüs ile kamyon çarpıştı

Vali Mahmut Çuhadar: "Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:24:02 -
GÜNCELLEME - Adıyaman'da minibüs ile kamyon çarpıştı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ebubekir Çelik yönetimindeki 02 D 4025 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 NIR 09 plakalı kamyon, Narince köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kaza sonrası ekiplerin hızlıca bölgeye intikal ettiğini belirterek, "Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı." dedi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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