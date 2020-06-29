  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'daki fabrika yangını söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:42:14 -
GÜNCELLEME - Adana'daki fabrika yangını söndürüldü

ADANA (AA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında dün çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesinde dün akşam nişasta fabrikasının depo bölümünde başlayan ve ekiplerce kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.

Fabrikanın kısmen çöken depo kısmının yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Osmaniye ve Mersin'den takviye olarak gelen itfaiye ekipleri de bölgeden ayrıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hasar tespiti için fabrikada inceleme başlatıldı.

AOSB'deki nişasta fabrikasının depo kısmında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'ların da müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan yangın kontrol altına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı