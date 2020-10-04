GÜNCELLEME - Adana'da kadının resmi nikahsız eşi tarafından öldürüldüğü iddiası

ADANA (AA) - Adana'da bir kadının resmi nikahsız eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84199 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan S.N.K (17) isimli genç kız, sabah silah seslerini duyup uyandığında annesi Hülya Güllüce'yi (39), öldürülmüş halde buldu.

Genç kızın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada kadının tabancayla vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden üç kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, Güllüce'yi öldürdüğü öne sürülen resmi nikahsız eşi Abdullah K'yi (60) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlı Abdullah K'yi 100. Yıl Polis Merkezi yakınında yanında tabancayla yakaladı.

Şüphelinin eşini kıskançlık nedeniyle vurduğunu söylediği öne sürüldü.

Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Morg önünde bekleyen maktulün ağabeyi Ünal Güllüce, kardeşi ile Abdullah K. arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, "Kardeşim ayrılmak istiyordu ama arada kızları olduğu için idare ediyordu. Bir an önce idam yasasının getirilmesi gerekiyor. Haksız yere insanları öldürenlerin cezaevlerinde beslenmemesi lazım." ifadelerini kullandı.



