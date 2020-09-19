GÜNCELLEME - Adana'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
AKIMA KAPILAN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi 1344 Sokak'taki elektrik direğine çıkan Ahmet Karaca, akıma kapılarak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Karaca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.