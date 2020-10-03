  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor
Aktüel

GÜNCELLEME - ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah: - "Trump'ın yetkilerini devretmesini beklemiyoruz. Şu anda başkan görevi başında" BEYAZ SARAY İLETİŞİM DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMASI VE TRUMP'IN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNİN DETAYLARI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-03 01:52:48 -
GÜNCELLEME - ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, tedbir amaçlı hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Askeri Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın, kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.

- Trump yetkilerini devretmedi, görevini sürdürüyor

Trump'ın hastaneye kaldırılmasıyla, başkanın görevini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredip devretmeyeceği de merak konusu oldu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı açıklamada, "Trump'ın yetkilerini devretmesini beklemiyoruz. Şu anda başkan görevi başında." ifadesini kullandı.

- Trump hastaneye vardı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi.

Gazetecilere açıklamada bulunmayan Trump, baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Trump, ardından, gelecek birkaç gününü geçireceği Maryland eyaletindeki Walter Reed Askeri Hastanesine vardı.

- Trump Kovid-19'a yakalandığını gece saatlerinde duyurdu

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Trump, kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıkladı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Trump'ın doktoru Sean Conley, dün yaptığı açıklamada, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi
Dünya

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattı..
Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar
Dünya

Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının düşman Ermeni güçlerini vurduğu anları paylaştı.
Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 6. gününü dolduran çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar dolar değerindeki askeri teçhizat ve mühimma..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay