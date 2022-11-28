Güncel yapılanmaya darbe! FETÖ operasyonu

FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe: Adana merkezli 7 ilde; terör örgütü 'FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının çökertilmesi için düzenlenen operasyonda yakalanan 72 şüpheliden 10'u tutuklandı. Evinden 2 adet 'F serisi' 2 ABD doları çıkan O.B.Ö.'nün, yurtdışından gönderilen paraları cezaevindeki örgüt üyeleri ve ailelerine dağıttığı belirlendi. İhraç polis memuru R.K.'nın, hakkında yakalama ve kesinleşmiş yargı kararı bulunan örgüt üyelerinin, önce hücre evlerinde saklanmasını sağlayıp, sonra da sahte kimliklerle yurtdışına kaçışını organize ettiği öğrenildi.

7 İLDE ŞAFAK VAKTİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine 'gaybubet evi' ayarlayan ve yurt dışına kaçmalarını organize eden, sohbet toplantısı düzenleyen ve bu toplantılara katılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 75 şüphelinin yakalanması için 21 Kasım'da Adana merkezli 7 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ise örgüte gönderileceği değerlendirilen 35 bin lira para ile örgüt elebaşının kitapları ele geçirildi.

HİMMET ADI ALTINDA

İhraç polis memuru R.K.'nin ise hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını organize ettiği ortaya çıktı. R.K. ile birlikte hareket eden A.B. ile A.Ç.'nin ise farklı ilçelerdeki dağ ve yayla evlerini, örgüt üyelerinin saklanması için 'gaybubet evi' haline getirdiği belirlendi. A.Ç.'nin bu evlerin ihtiyaçlarını karşıladığı, ayrıca örgüte göndermek üzere 'himmet' adı altında para topladığı öne sürüldü.

"BU GÜNLERDE GEÇECEK"

Şüphelilerden eski ilaç mümessili S.B.'nin, KHK ile kapatılan bir derneğin üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığı ve sohbet toplantıları organize ettiği belirlendi. Bu toplantılarda ihraç öğretmen D.K.'nin sohbet hocalığı yaptığı, katılanlara da "Bugünler geçecek ve yeniden ayağa kalkacağız" şeklinde telkinlerde bulunduğu öne sürüldü. Toplantılara katılan şüphelilerin, polisin takiben yakalanmamak için kendi aralarında üstü kapalı konuştuğu, adreslerde ise araçlarını farklı bölgelere park ettiği belirtildi. Bazı şüphelilerin ifadelerinde cenaze için bir araya geldiklerini söylediği, bazılarının da doğum günü için toplandıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden ihraç doktor S.K. ile eşi E.K.'nin evinde 2 adet F serisi 1 Dolar, ihraç öğretmen O.Ö.'nün evinde de 2 adet F serisi 2 Dolar ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin, bu paraları birikim amacıyla evde tuttuklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K., R.K., B.Ç. ve A.B.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 62 şüpheli hakında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle adli kontrol kararı verildi.