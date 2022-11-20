Güncel benzin fiyatı, akaryakıt fiyatları! Benzin indirim işte yeni fiyatlar! 20 Kasım 2022 benzin, LPG, motorin akaryakıt Fiyatları kaç TL?

Akaryakıt fiyatları tekrardan güncellendi

Son olarak 19 Kasım'dan itibaren benzine 75 kuruş indirim yapıldı.

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar sebebi ile akaryakıt fiyatları da sürekli olarak bir değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzine de cumartesi gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Rusya Ukrayna krizi ve OPEC+ arz haberlerinin eşliğinde de petrol fiyatları ile beraber benzin ve motorin fiyatları da dalgalanmaya başlandı.

Motorin fiyatlarına indirim geldi

Uluslararası ürün fiyatlarında ki düşüş sonrasında yaşanmış olan motorin litre fiyatı 15 Kasım 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 ₺ indirim ile beraber 24.84 ₺’ye düşmüş oldu. Benzin fiyatlarına da 17 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruşluk bir indirim gelmeye başladı. 20 Kasım 2022 Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 75 kuruş daha indirim geldi. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi olmadığı görüldü.A

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde

Güncel akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu. 20 Kasım 2022 Pazar gününe ait güncel liste ise yayınlanmış oldu. Bu haberleri gören vatandaşlar benzin ve motorin almak için petrollerin yolunu tuttu. Durum bu şekilde olunca indirimlerin de arka arkaya geleceği tahmin ediliyor.

20 Kasım Pazar akaryakıt fiyatları.

Motorin fiyatları;

İstanbul’da 24.81₺’ye kadar düştü.

Ankara’da motorin fiyatları 24.92₺’ye düştü

İzmir’de ise 24.94₺’ye kadar düşmüş oldu.

Benzin fiyatlarında ise;

İstanbul 21.19₺’ye düştü

İstanbul Anadolu POGaz LPG : 10.54 TL

İstanbul Avrupa POGaz LPG : 10.8 TL

Ankara’da 21.35₺’ye düşerken

Ankara: POGaz LPG : 10.79 TL

İzmir’de ise 21.37₺ olmuş oldu.

İzmir POGaz LPG : 10.54 TL

Benzin litre fiyatı

KURŞUNSUZ BENZİN

ISTANBUL ‑ ANADOLU 21,18 GAZ YAĞI: 22,68

ISTANBUL ‑ AVRUPA 21,17 GAZ YAĞI: 22,68

Uzmanlar: Euro dolara kıyasla daha primli bu hafta diyor. Dolar kuru güçlü durunca, pariteler de destek verince, euro sterlin güçlendi. Sert düşüşler olunca Akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacaktır görüşündeler.

Brent petrolün varil fiyatında düşüş var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor.

20 Kasım 2022 Pazar Dolar Euro Fiyatları ne kadar kaç TL?

1 ABD Doları eşittir 18,62 Türk Lirası

1 Euro eşittir 19,26 Türk Lirası

20 Kasım 2022 Brent Petrol kaç Dolar'dan işlem görüyor?

Güne $90,08 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:43 itibarıyla %2,17 azalışla $87,83'dan işlem görüyor.

Dün en düşük $85,81, en yüksek $90,64 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,83 seviyesinde kapattı.

Brent Petrol, 18.11.2022 tarihinde $85,81 ile son bir ayın en düşük, 07.11.2022 tarihinde ise $99,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.