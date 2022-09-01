Güncel balık fiyatları | Hamsi palamut sardalya güncel fiyatlar:
1 Eylül itibariyle balık sezonu açıldı. Balık satın almak isteyenler ise güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, hamsinin kilosu kaça? 1 Eylül Perşembe güncel balık fiyatları:
1 Eylül Perşembe günü balık av sezonu açıldı. Sofralarını balıkla taçlandırmak isteyenler ise güncel balık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, hamsinin kilosu kaça satılıyor?
Güncel balık fiyatları | Hamsi palamut sardalya güncel fiyatlar:
İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ne sabahın ilk ışıklarıyla 105 kasa hamsi, 48 kasa sardalya, 700 çift palamut getirildi. İlk mezatta, hamsinin kasası 400, iri sardalyanın kasası 1000, küçük boy sardalyanın kasası ise 400 liradan alıcı buldu.
Kocaeli'de av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti.
Sezonun ilk avı sonrası, iriliğine göre palamudun çifti 40-120, istavritin kasası 1000, yerli hamsinin 600-700, iri tekirin 1200, ince tekirin 400, lüferin tanesi 120-150, çupra-levrek ise kilosu 250-500 liradan satıldı.