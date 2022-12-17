Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın gram altın ne kadar 17 Aralık Cumartesi:
Yeni günle birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi altının alış ve satış fiyatlarını yakından inceliyor. Peki, bugün çeyrek altın kaç lira?
Altın son iki yıldır yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ara ara dalgalanmalar yaşansa da altın yukarı yönlü bir seyir halinde. Pek çok kişi ise bugün altının güncel rakamlarının ne olduğunu merak ediyor. Altın haftanın kapanış günü olan 16 Aralık Cuma'ya ait son rakamlara göre işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın gram altın ne kadar 17 Aralık Cumartesi:
Gram altın
Alış: 1.074,69 TL
Satış: 1.074,84 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.761,00 TL
Satış: 1.786,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.510,00 TL
Satış: 3.574,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.054,00 TL
Satış: 7.123,00 TL
Reşat altını
Alış: 7.086,47 TL
Satış: 7.155,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 989,63 TL
Satış: 998,08 TL