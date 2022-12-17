Altın son iki yıldır yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ara ara dalgalanmalar yaşansa da altın yukarı yönlü bir seyir halinde. Pek çok kişi ise bugün altının güncel rakamlarının ne olduğunu merak ediyor. Altın haftanın kapanış günü olan 16 Aralık Cuma'ya ait son rakamlara göre işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın gram altın ne kadar 17 Aralık Cumartesi:

Gram altın

Alış: 1.074,69 TL

Satış: 1.074,84 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.761,00 TL

Satış: 1.786,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.510,00 TL

Satış: 3.574,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.054,00 TL

Satış: 7.123,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.086,47 TL

Satış: 7.155,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 989,63 TL

Satış: 998,08 TL