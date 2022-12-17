  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın gram altın ne kadar 17 Aralık Cumartesi:
Ekonomi

Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın gram altın ne kadar 17 Aralık Cumartesi:

Yeni günle birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi altının alış ve satış fiyatlarını yakından inceliyor. Peki, bugün çeyrek altın kaç lira?

Yeniakit Publisher
2022-12-17 09:49:00 -
Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın gram altın ne kadar 17 Aralık Cumartesi:

Altın son iki yıldır yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ara ara dalgalanmalar yaşansa da altın yukarı yönlü bir seyir halinde. Pek çok kişi ise bugün altının güncel rakamlarının ne olduğunu merak ediyor. Altın haftanın kapanış günü olan 16 Aralık Cuma'ya ait son rakamlara göre işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın gram altın ne kadar 17 Aralık Cumartesi:

Gram altın

Alış: 1.074,69 TL

Satış: 1.074,84 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.761,00 TL

Satış: 1.786,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.510,00 TL

Satış: 3.574,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.054,00 TL

Satış: 7.123,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.086,47 TL

Satış: 7.155,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 989,63 TL

Satış: 998,08 TL

EYT'de detaylar belli oluyor! EYT’de SSK, BAĞ-KUR ayrımı yok
EYT'de detaylar belli oluyor! EYT’de SSK, BAĞ-KUR ayrımı yok

Ekonomi

EYT'de detaylar belli oluyor! EYT’de SSK, BAĞ-KUR ayrımı yok

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 5 soruda asgari ücret süreci
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 5 soruda asgari ücret süreci

Ekonomi

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 5 soruda asgari ücret süreci

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Ekonomi

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23