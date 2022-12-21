Güncel altın fiyatları | 21 Aralık Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altın yatırımı yapanlar güncel rakamları araştırıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle sık sık ‘altın ne kadar?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatları | 21 Aralık Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Gram altın
Alış: 1.088,75 TL
Satış: 1.088,97 TL
Çeyrek altın
Alış:1.700.00 TL
Satış: 1.804,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.560,00 TL
Satış: 3.610,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.136,00 TL
Satış: 7.195,00 TL
Reşat altını
Alış: 7.168,47 TL
Satış: 7.227,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 998,99 TL
Satış: 1.007,33 TL