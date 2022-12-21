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Ekonomi Güncel altın fiyatları | 21 Aralık Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Ekonomi

Güncel altın fiyatları | 21 Aralık Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları

Altın yatırımı yapanlar güncel rakamları araştırıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-12-21 10:53:00 -
Güncel altın fiyatları | 21 Aralık Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle sık sık ‘altın ne kadar?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları | 21 Aralık Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları

Gram altın

Alış: 1.088,75 TL

Satış: 1.088,97 TL

Çeyrek altın

Alış:1.700.00 TL

Satış: 1.804,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.560,00 TL

Satış: 3.610,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.136,00 TL

Satış: 7.195,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.168,47 TL

Satış: 7.227,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 998,99 TL

Satış: 1.007,33 TL

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