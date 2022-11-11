Güncel akaryakıt fiyatlarında son durum: 11 kasım cuma 2022 LPG, benzin, motorin ve brent petrol pompa fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir indirim sinyali

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Çin’de yaşanan gelişmeler petrolde yaşanan oynaklığa etki ediyor. Kısa süre önce pandemi kısıtlamalarına devam edeceğini açıklayan Çin petrolün düşmesine neden oldu. Bugün ise Pekin kanadından gelen tam aksi açıklamalarla bu defa yükselemeye başladı. Akaryakıt indirimi bekleyenler ise brent petrolde son durumu merak ediyor.

ÇİN POLİTİKALARI PETROLÜ BASKI ALTINDA TUTUYOR

Çin bazı bölgelerinde yaşana pandemi vakalarındaki yükseliş, petrole olan ihtiyacın azalmasına neden oldu. Üretim verilerinin düşmesine bağlı olarak petrol fiyatları da azaldı. Pekin hükümet ülkeye olan uçuşları da kısıtladı. Tgrt'ede yayınlanan habere göre; Bugün Çin yetkililerden önemli açıklamalar geldi. Buna göre, havayolu şirketlerine verilen ceza kaldırıldı. Diğer yandan 7 günlük karantina süresi 5 güne düşürüldü. Tüm gelişmelere bağlı olarak petrol tüketiminin artması bekleniyor.

YÜZDE 3 YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı hafta boyunca düşerek 92 dolara kadar geriledi. Dün ABD enflasyon verileri sonrası dolarda yaşanan geri çekilmeye bağlı olarak değer kazanan petrol 93 dolara çıktı. Haftanın son işlem gününü yüzde 3 değer kazanarak kapatacağı ön görülüyor. Tüm bunlara rağmen enerji piyasasında endişeler devam ediyor.

DÜNDEN DAHA İYİ BİR YERDEYİZ

Dünyanın önemli yatırım şirketlerinden SPI Asset Management'ın yönetici ortağı Stephen Innes, Reuters'e verdiği demeçte, "Yatırımcılar dünyanın en büyük petrol ithalatçısında kısıtlamalara karşı aşırı duyarlı olduklarından, bu durum petrol piyasasını kontrol altında tutabilir" dedi. Ama şüphesiz dünden çok daha iyi bir yerdeyiz" dedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NEDİR?

İstanbul:

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 26,40 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 26,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 26,50 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 26,54 TL

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