  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Güncel akademik personel ilanı | Hangi üniversitelerde akademik personel alımı var?
Ekonomi

Güncel akademik personel ilanı | Hangi üniversitelerde akademik personel alımı var?

Akademik personel alımı güncel | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine, 29 akademik personel alınacağı duyuruldu. Peki, akademik personel başvuru şartları neler? Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı başvuru tarihi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:50:00 -
Güncel akademik personel ilanı | Hangi üniversitelerde akademik personel alımı var?

Pek çok kişi güncel akademik personel alımı ilanı olup olmadığını merak ediyor. Son olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımına ilişkin ilan yayımladı. Peki, başvurular ne zaman nereden alınacak?

Güncel akademik personel ilanı | Hangi üniversitelerde akademik personel alımı var?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversite’sinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji Fakülteleri ile Yabancı Diller, Akyazı Sağlık Hizmetleri, Ferizli, Geyve, Karasu, Sakarya ve Sapanca meslek yüksekokullarında görev yapacak akademik personel alımı için ilana çıkıldığı belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu yerler için 2 profesör, 4 öğretim görevlisi, 12 araştırma görevlisi, 8 doktor öğretim üyesi ve 3 doçent alınacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları içinse 16 Kasım Salı gününe kadar başvurular alınarak 26 Kasım Cuma günü ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavları gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar, 'https://ilan.subu.edu.tr/' adresinden takip edilebilecek."

Emlak vergisi taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman sona erecek?
Emlak vergisi taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman sona erecek?

Ekonomi

Emlak vergisi taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman sona erecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...
Ekonomi

'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...

Geçtiğimiz günlerde 'Altın yıl sonunda 650 lira olacak' diyen araştırmacı yazar Haluk Özdil'den yeni bir tahmin geldi.
Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!
Dünya

Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Türkiye'ye F-16 satışının, S-400'ler sebebiyle uygulanan CAATSA ..
Pentagon'dan flaş 'F-35' açıklaması! Türkiye ile yapılan görüşme...
Siyaset

Pentagon'dan flaş 'F-35' açıklaması! Türkiye ile yapılan görüşme...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay