Günaydın ‘gerici’ CHP medyası! Bak sen, Norveç’de Varlık Fonu mu varmış!

AK Parti, dünyadaki örnekleri üzerinden Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi’ni 26 Ağustos 2016’da kanunla kurdu. Ekonomi alanında çalışmalar yapmak, Türkiye’nin birikimini çok daha verimli şekilde kullanmak amacıyla kurulmasına karar verilen Türkiye Varlık Fonu’na her zaman olduğu gibi CHP ve onun ‘kuyruğundaki’ ‘fondaş’ medya karşı çıktı.

‘Yobaz’ CHP zihniyeti AYM’ye ‘iptal’ başvurusunda bulundu

Uluslararası para sistemi ve finans sektöründe önem kazanan varlık fonu, dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılıyor olmasına rağmen CHP çıkan kanunu AYM’ye taşıyarak iptal başvurusunda bulundu.

AYM CHP’nin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

‘Gerici’ CHP yandaşı medyanın kafası fena karışık!

Bugün dahi Türkiye Varlık Fonu’nu her fırsatta hedefe koyan ‘gerici’ CHP medyası, “Dünyanın en büyük varlık fonu ilk çeyrekte 7,4 milyar dolar kaybetti” haberlerine imza atmaya başladı.

Bak sen, Norveç’de Varlık Fonu mu varmış!

‘Fondaş’ ve ‘yandaş’ haber sitelerinden T24 ile Cumhuriyet, “Norveç Varlık Fonu savaş ve küresel piyasalarda oynaklığın etkisiyle ilk çeyrekte 7,4 milyar zarar açıkladı, Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, Ukrayna'daki savaş ve diğer küresel olayların piyasalarda oynaklığa neden olması dolayısıyla hisse yatırımlarının değerinin düşmesi sonucu bu yılın ilk çeyreğinde 653 milyar Norveç kronu (7,4 milyar dolar) yatırım zararı açıkladı. Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde fonun yatırım zararının yüzde 4,9 olduğu, bunun da 653 milyar Norveç kronuna (74,2 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.” şeklinde bir habere yer verdi. T24’ün haberini görenler “Bak sen, Norveç’de Varlık Fonu mu varmış! Üstelik zarar da mı etmiş!” yorumunda bulundu.