0553 313 94 23

Gün batımını izleyen 82 yaşındaki adam kayalıklardan düştü

Bartın'da bayram ziyareti için oğlunun yanına giden 82 yaşındaki yaşlı adam, gün batımını izlemek için çıktığı kayalıklardan dengesi kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:06
Gün batımını izleyen 82 yaşındaki adam kayalıklardan düştü

Bartın’da dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düşerek yaralanan 82 yaşındaki yaşlı adam AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

AFAD ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesinde bayram ziyareti için oğlunun yanına giden Mehmet İmircan (82) isimli yaşlı adam, gün batımı izlemek için Fatih Mahallesi Yeşilevler mevkiinde bulunan kayalıklara çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucunda yaralanan yaşlı adam telefonla yakınlarına haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İmircan’ın düştüğü yere ulaşamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin sedye yardımı ile düştüğü yerden çıkarılan 82 yaşındaki adam Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden tedavi altına alınan yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:06
  1. AFAD ekipleri
  2. bayram ziyareti
  3. AFAD
  4. Bartın Devlet Hastanesi
  5. 112 ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Superbike Şampiyonası
    1. Dünya Superbike Şampiyonası
    2. Başiktaş, küme düşen takımdan stoper..
    3. Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale..
    4. Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan..
    5. Konya lise taban puanları 2019 Konya..
    6. Bayramda eski öğrencilerini sevindirdi
    7. Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli..
    8. Caner Toptaş, halterde Dünya Şampiyonu..
    9. Emekliye temmuz zammı ne kadar olacak?..
    10. Evleri su basınca meydana çıktı!..
    11. Diabate, Leicester City’e döndü
    12. "İran’a karşı tarihin en ağır..
    13. Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel..
    14. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    15. 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi!
    16. Salih Uçan, Fenerbahçe'ye veda etti
    17. Gün batımını izleyen 82 yaşındaki adam..
    18. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    19. Hüseyin Sermet kimdir nereli ve kaç..
    20. Haliliye’de haşere ile mücadele..
    21. Antalya’da hayatını kaybeden CHP’li..
    22. Şanlıurfa’da sıcak hava çocukları..
    23. Evkur Yeni Malatyaspor’da spor..
    24. Gün kurusu kayısısının bilinmeyen..
    25. Milliler, Malatya’da Slovakya’yı 3-0..
    26. Günübirlik gittiği tatil hayatının..
    27. Kuşadası’nda bir kadın denizde boğuldu
    28. Beşiktaş’da ki kazada ölenlerin sayısı..
    29. Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri..
    30. Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi