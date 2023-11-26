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Yerel Gün batımı camiyle buluşunca görsel şölen oluştu!
Yerel

Gün batımı camiyle buluşunca görsel şölen oluştu!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 14:59:00 -
Gün batımı camiyle buluşunca görsel şölen oluştu!

Kahramanmaraş’ta gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Kahramanmaraş’ta gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.
Afşin ilçesinde gün batımı Ashab-ı Kehf Külliye Camii ile birlikte kartpostallık görüntü oluşturdu.

Afşin Ashabı- Kehf Külliye Caminin günbatımında görülmeye değer olduğunu söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören,"Bilhassa da parktaki çınar yapraklarının sarısı ile gökyüzünün kızılı birleşince görülmeye değer bir manzara oluştu. Kızıla boyanan gökyüzünün fotoğraflarını çekmek mutluluk vericiydi” dedi.


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