Gümüşhanespor Başkanı silahlı saldırıya uğradı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un Başkanı Vahit Olgun, kulüp binasında silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına gelen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İ.K. isimli şahsın saldırısına uğradı.

Arbede sırasında İ.K. kulüp başkanı Vahit Olgun'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheli yakalandı

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan İ. K. yakalandı.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, görgü tanıkları ifadesine göre şüphelinin İ. K. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheli saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte Yukarı Alıçlı köyü civarında yakalandı.

Gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor.

Vali açıklama yaptı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, silahlı saldırı sonrasında yaralanan Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun ile ilgili, "Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı söylendi" dedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vahit Olgun’un bilinci açık şekilde ameliyata alındığını ifade eden Vali Taşbilek, "Bu akşam saatlerinde bir silahlı saldırı bilgisi alınması üzerine, başta sağlık ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere derhal anında müdahale ile hastaneye getirilen değerli Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı söylendi. Gerekeli tıbbi müdahalelerin ardından bu süreci selametle atlatacağımızı düşünüyorum. Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde bir sonuca varacağız sonraki süreçte adli makamlar konuyla ilgilenecek, adli süreç devam eder. Bize ulaşan bilgiler 2 kişi oldukları yönünde, yapılan çalışmalar neticesinde daha da netleşecek” ifadelerini kullandı.