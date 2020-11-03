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Aktüel Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:18:36 -
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesinin Kopuz köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.


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