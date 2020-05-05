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Aktüel

Gümüşhaneli çocuklardan videolu koronavirüs ve trafik kuralları mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:31:28 -
Gümüşhaneli çocuklardan videolu koronavirüs ve trafik kuralları mesajı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, çektikleri videolarla Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Kovid-19 salgınına yönelik alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün organizasyonuyla evlerinde videolar çekti.

Yaklaşık 20 çocuğun katıldığı etkinlikte kayda alınan videolar, şube müdürlüğünce klip haline getirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Hem koronavirüs tedbirlerine hem de kara yolu güvenliği ile trafik kurallarına dikkatin çekildiği klipte, çocukların "Takip mesafesi sizi kazalardan, sosyal mesafe ise sizi virüsten korur." mesajları yer alıyor.

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