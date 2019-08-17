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Gümüşhane’de ‘Zigana 11. Lames Şenliği’ düzenlendi

Gümüşhane’de Zigana Doğa Okulu tarafından Geleneksel 11.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
Gümüşhane’de ‘Zigana 11. Lames Şenliği’ düzenlendi

Gümüşhane’de Zigana Doğa Okulu tarafından Geleneksel 11. Lames Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi.


Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana dağı eteklerinde tarihi İpek yolu üzerindeki Zigana köyünde bulunan tarihi okulun bahçesinde yapılan etkinlikte katılımcılara yörede ‘Lames’ olarak bilinen gözleme ve ayran ikram edildi. Yöresel kıyafetlerin sergilendiği, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı programda iş insanı, tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak tarafından hazırlanan "Zigana Çiçekleri Elbisesi" ve "Yetişkin Gençler Defilesinin" yer aldığı etkinlikte horon gösterileri de sunuldu.


Atma türkü, şiir okuma gösterilerinin sergilendiği programda Cemer Akıl Oyunları yarışması da düzenlendi. Çeşitli resim ve fotoğraf sergilerinin de açıldığı programda ayrıca kitap standı da kuruldu.


Zigana Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın yaptığı konuşmada, somut olmayan değerlerin korunması için bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, Zigana coğrafyasının yetiştirdiği insanları bir arada görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.


Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ise, zengin kültürel mirasa sahip coğrafyada unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılmaya çalışıldığını belirterek, “Farkındayız ki her köyümüzün ayrı bir değeri ayrı bir manevi hazzı ve ayrı bir yaşanmışlığı vardır. Biz de Torul Belediyesi olarak bu manevi değerlere kültür ve zenginliklere sahip çıkmak adına çalışmalarımızı sürdürecek, bu çalışmaları gerçekleştiren oluşumlara aynı kararlılıkta destek olacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.


Programda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Zigana coğrafyasının binbir güzelliği bünyesinde barındırdığını belirterek, “İstanbul Milletvekili olmama rağmen memleketime ve coğrafyama her zaman bağlılık duyuyorum. Her zaman insanımıza ve memleketimize hizmet ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Etkinlikte konuşan Torul Kaymakamı Onur Aykaç, Zigana’nın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Bu bölgede görev yaptığım için kendimi şanslı görüyorum. Bizler elimizden geldiği kadar devletimizin imkanları doğrultusunda devlet, millet iş birliği içerisinde sizlere hizmet etmekten sizlere elimizden gelen desteği vermekten büyük mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
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