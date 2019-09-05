Gümüşhane’de yeni eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de önümüzdeki hafta başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Hazırlık Toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Vali Taşbilek, hazırlıklar, neler yapıldığı, yapılacağı ve alınması gereken tedbirleri masaya yatıracaklarını, bu bağlamda okul idarecilerimiz, okul aile birlikleri ve muhtarlardan görüş alacaklarını söyledi.

Öğrenci-veli-idare üçgeni içerisinde görüş ve önerisi olan herkesten gerekli görüş ve değerlendirmeleri alacaklarını kaydeden Vali Taşbilek, “2019-2020 eğitim öğretim yılının bütün ülkemize, çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mutlu, erdemli, kişilikli bireyler yetiştirme noktasında okullarımız üzerine düşeni yapacaktır. Ailelerimizle, çevremizle birlikte geleceğimiz olan nesilleri, çocuklarımızı Türk milli eğitim sisteminin temel ilkeleri olan mutlu, erdemli, ahlaklı bireyler, dinine, vatanına, milletine, Cumhuriyetine, hem kendi hem insanlığın ortak değerlerine saygılı, onları sahiplenen, koruyan, çevresine, bütün insanlığa sevgiyle, saygıyla bakan, bütün insanlığın kaygılarını kendi kaygısı gibi gören bir nesil yetiştirmek amacındayız” dedi.

“Hepimiz sizlerin eseriyiz”

Özellikle öğretmenlere yönelik “Hepimiz sizlerin eseriyiz” değerlendirmesinde bulunan Vali Taşbilek, “Bundan sonraki nesiller de öğretmenlerimizin eseri olacak. Çok güzel eser çıkarma noktasında da bugüne kadarki çabalarınızı daha da yukarıya çıkararak ülkemize ve dünyaya örnek olacak çocuklar yetiştirmede hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Cep telefonu yasağı devam edecek

Vali Taşbilek toplantıda ayrıca geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan cep telefonu yasağının aynı şekilde devam ettiğini, okul çevresinde okulla ilgisi olmayan, rahatsız edebilecek kişilerin okulların etrafında bulunmasını yasaklayan bir çalışmayı tamamladıklarını, başta sigara olmak üzere bağımlılık oluşturan maddelerin okul çevrelerindeki işletmelerde satılma ihtimaline yönelik çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün konularında sunum gerçekleştirdiği toplantıya katılan kurum müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları söz alarak görüşlerini aktardı.

“Çocuklarımızın ruh dünyasını ve bedenini besleyecek çalışmalar yapacağız”

Toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede okulları eğitime hem fiziki hem mental hem sosyal açıdan hiçbir eksik bırakmadan hazır hale getireceklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Fiziki eksikliklerin giderilmesiyle birlikte ruhsal güzelliklerin de yakalanacağı okullar oluşturmalıyız. Bunların dışında okul çevresinin de hazırlanması gerekiyor. Burada velilerimize, güvenlik güçlerimize, sağlık teşkilatımıza ve bütün kurumlarımıza iş düşüyor. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullara giriş çıkışının sağlanması için arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan, olumsuz davranışlardan uzaklaşabilmeleri için çocuklarımızın okul dışında sıkça kullandığı mekanların çok sıkı bir şekilde denetilmesine özen göstereceğiz. Çocuklarımızın akademik başarı ve becerilerinin yanında ruhsal ve bedensel gelişimlerini sağlayacak sosyal, sportif faaliyetlerin içinde bulunması için büyük çaba sarf edeceğiz. Gençlik Spor Müdürlüğümüze bağlı bütün spor tesisleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kullanılabilmekte. İşbirliği içerisinde güzel projeler yapılacak. Mutlu, erdemli ve ahlaklı çocuk yetiştirmenin temel felsefesi ruhu ve bedeni beslemektir. Çocuklarımızın ruh dünyasını ve bedenini besleyecek çalışmalar yapacağız. 2019-2020 eğitim öğretim yılımız çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, bütün toplumumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini, mutluluk ve iyilikle devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.