Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Gümüşhane'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:56
Yusuf Avşaroğlu'nun kullandığı otomobil, Yeniköy mevkisinde Barış Akyüz yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler Avşaroğlu ve Akyüz ile otomobilde bulunan Semanur Avşaroğlu yaralandı.
Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Akyüz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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