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Eğitim Gümüşhane’de okullar tatil mi 17 Şubat | Gümüşhane’de yarın okullar var mı?
Eğitim

Gümüşhane’de okullar tatil mi 17 Şubat | Gümüşhane’de yarın okullar var mı?

Gümüşhane yüz yüze eğitim ne zaman? Gümüşhane’de yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Öğrenciler yüz yüze eğitime ara verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, yarın Gümüşhane’de okullar tatil mi? 17 Şubat Gümüşhane’de okullar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:52:00 -
Gümüşhane’de okullar tatil mi 17 Şubat | Gümüşhane’de yarın okullar var mı?

15 Şubat’ta köy okullarından yüz yüze eğitim başladı. Ancak kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane’de okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 17 Şubat okullar açık mı?

Gümüşhane’de okullar tatil mi 17 Şubat | Gümüşhane’de yarın okullar var mı?

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 17 Şubat Çarşamba yüz yüze eğitime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

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