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Aktüel

Gümüşhane'de kaza kurşunuyla vurulan genç ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:36:29 -
Gümüşhane'de kaza kurşunuyla vurulan genç ağır yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, arkadaşının oynadığı tabancadan çıkan kurşunla vurulan genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırgeriş köyünde O.D (17), M.S.Ş (18) ve G.Ş (16), okulun bahçesinde sohbet etmek üzere buluştu.

O.D, dedesine ait olduğu belirlenen tabancayı oturdukları yere bırakarak telefonla konuşmaya başladı. Bu sırada tabancayı eline alarak kurcalayan M.S.Ş, silahın ateş alması sonucu G.Ş'yi göğsünden yaraladı.

Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan G.Ş, Kürtün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı, şüpheli M.S.Ş gözaltına alındı.

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