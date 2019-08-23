0553 313 94 23

Gümüşhane’de kaçak avlanan balıkçılara 4 bin 320 lira ceza kesildi

Gümüşhane’de avlanılması yasak olan balık türünü yasaklanan yöntemle avladıkları tespit edilen 3 kişiye ayrı ayrı bin 440 TL olmak üzere toplamda 4 bin 320 TL ceza kesildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:46
Gümüşhane’de kaçak avlanan balıkçılara 4 bin 320 lira ceza kesildi

Gümüşhane’de avlanılması yasak olan balık türünü yasaklanan yöntemle avladıkları tespit edilen 3 kişiye ayrı ayrı bin 440 TL olmak üzere toplamda 4 bin 320 TL ceza kesildi.


Gümüşhane’de balık avına yasak olan derelerden birisi olan Torul-Kocadal Köyü, Kalis Deresinde Av Koruma ve Kontrol çalışmaları sırasında yasak olan yöntemle, boy ve limit ölçülerine uymadan 42 adet kırmızı benekli alabalık avı yaptıkları tespit edilen 3 kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıslar hakkında ayrı ayrı bin 440 TL olmak üzere toplamda 4 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.


Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Gümüşhane’de 322 bin 950 adet kırmızı benekli alabalığın derelere bırakıldığını belirterek, “Zarar görmüş ve doğal popülasyonun azaldığı akarsularda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından 2005 yılında ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi’ uygulamaya konulmuştur. Projenin amacı orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynaklarının korunması, yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarının karşılanması, doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi ve orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkındırılmasıdır. Bu proje kapsamında ise Gümüşhane ilimizde çeşitli orman içi akarsulara bu zamana kadar 322 bin 950 adet kırmızı benekli alabalık yerleştirilmesi yapılmış ve balık salımı yapılan bu akarsu dereleri 3 yıl boyunca balık avına kapatılmıştır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hz. Ebubekir dualarla yad ediliyor!
    1. Hz. Ebubekir dualarla yad ediliyor!
    2. Gezi teknesinde kalp krizi geçiren..
    3. Büyükşehir’den ihale
    4. FETÖ terör örgütü üyelerinin ankesörlü..
    5. Boat Show Tuzla’ya geri sayım başladı
    6. Eskişehir’de üzerinde dört satır..
    7. Şanlıurfa Piazza’da Streetball..
    8. E-Bağış'ın gelişmesi ile milyonlarca..
    9. Bakan Varank’tan uçak fabrikası müjdesi
    10. Gazeteciliği bıraktı köyünde sera..
    11. Kaymakam Cinbir’e veda yemeğinde sevgi..
    12. Kars 36 Spor hazırlık maçında..
    13. Borsa güne yükselişle başladı
    14. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13..
    15. "Sezaryen sonrası normal doğum mümkün"
    16. Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi..
    17. Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayında..
    18. HDP ikazlardan ders almadı!
    19. ’’Gazilerimiz bizim onurumuzdur’’
    20. Sanatçılar Ulusal Alternatif Turizm..
    21. Cuma hutbesinde faiz vurgusu: Faiz..
    22. Gaziantep’te hırsızlık operasyonu: 2..
    23. Eyüpspor yeni sezona 16 transferle..
    24. En centilmen takım Altıntaşspor
    25. Başkanlar Bursa ziyareti
    26. Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık..
    27. Hz. Muhammed'e saldıran CHP'li..
    28. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    29. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    30. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi