Gümüşhane’de kaçak avlanan balıkçılara 4 bin 320 lira ceza kesildi

Gümüşhane’de avlanılması yasak olan balık türünü yasaklanan yöntemle avladıkları tespit edilen 3 kişiye ayrı ayrı bin 440 TL olmak üzere toplamda 4 bin 320 TL ceza kesildi.

Gümüşhane’de balık avına yasak olan derelerden birisi olan Torul-Kocadal Köyü, Kalis Deresinde Av Koruma ve Kontrol çalışmaları sırasında yasak olan yöntemle, boy ve limit ölçülerine uymadan 42 adet kırmızı benekli alabalık avı yaptıkları tespit edilen 3 kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıslar hakkında ayrı ayrı bin 440 TL olmak üzere toplamda 4 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Gümüşhane’de 322 bin 950 adet kırmızı benekli alabalığın derelere bırakıldığını belirterek, “Zarar görmüş ve doğal popülasyonun azaldığı akarsularda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından 2005 yılında ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi’ uygulamaya konulmuştur. Projenin amacı orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynaklarının korunması, yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarının karşılanması, doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi ve orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkındırılmasıdır. Bu proje kapsamında ise Gümüşhane ilimizde çeşitli orman içi akarsulara bu zamana kadar 322 bin 950 adet kırmızı benekli alabalık yerleştirilmesi yapılmış ve balık salımı yapılan bu akarsu dereleri 3 yıl boyunca balık avına kapatılmıştır” dedi.