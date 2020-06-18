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Aktüel

Gümüşhane'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane Kelkit'te bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 11 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:51:00 -
Gümüşhane'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobille bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı ilçe girişinde dörtyol ışıklı kavşağı olarak bilinen 17 Şubat Bulvarı üzerinde Gümüşhane-Kelkit istikametine giden Eren Çakır (34) yönetimindeki 29 AG 125 plakalı otomobil, Şiran-Bayburt istikametine giden Ali Bayram (45) yönetimindeki 34 BLR 365 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler Çakır ve Bayram'la birlikte araçlarda bulunan Çeşminaz Çavga (56), Handan (29) ve Azime Çakır (49), Yüsragül Çelik (2), Ayşe Saliha (5), Halime (32), Osman (1) ve Abdulmecit Alkan (19) ile Hüseyin Haşlak (38) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hepsinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Yorumlar

hasan

illa fotograf koyacaksanız bari bir minibüs ile taksi resmi koyun tırın orada ne işi var minibüs nerede
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