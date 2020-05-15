Gümüşhane'de çiftçilere 283 bin sebze fidesi dağıtıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de çiftçilere, örtü altı ve tarla yetiştiriciliği için 283 bin domates, salatalık ve biber fidesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi desteğiyle Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden tedarik edilen sebze fidelerinin çiftçilere ulaştırıldığını belirtti.

Yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan fidelerden yaklaşık 1400 ton domates, 400 ton salatalık ve 55 ton biber elde edilmesinin beklendiğini bildiren Birşen, "İlimizin tarımsal hasılasına katkısının yaklaşık 8 milyon lira olmasını bekliyoruz. Amacımız çiftçilerimize her daim ve her şartta destek olmaktır." ifadesini kullandı.

Birşen, kaliteli ve sertifikalı fideler sayesinde hem çiftçilerin emeklerinin karşılığını almalarını hem de tüketicilerin daha sağlıklı sebzeye ulaşmasını sağlamak istediklerini vurguladı.

Örtü altı yetiştiriciliğinin Gümüşhane'de giderek yaygınlaştığına işaret eden Birşen, şu değerlendirmede bulundu:

"Örtü altı yetiştiriciliği ilimiz için ciddi derecede katma değer oluşturmaktadır. Çiftçilerimize sebze yetiştiriciliği konularında ciddi eğitimler verdik. Geçen yıl 145 bin fide dağıttık. Bu sene de çiftçilerimizin talebi doğrultusunda 283 bin fide getirdik. Karşılığını tabii ki çiftçilerimiz gördükçe bu işi benimsiyor ve severek yapıyorlar."

Birşen, tarımsal üretimin her daim devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda Gümüşhane'de ekilmedik alan bırakmamak için çalıştıklarını kaydetti.