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Gümüşhane'de 'çalındı' denilen tarihi taş köprü yıkılmış

Valilik, merkeze bağlı Balahor Deresi üzerinde bulunan ve bugün basında çıkan haberlerde çalındığı iddia edilen taş köprünün 3 ay önce meydana gelen selde yıkıldığını açıkladı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:50
Gümüşhane'de 'çalındı' denilen tarihi taş köprü yıkılmış

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Arslanca köyü sınırlarında yer alan Balahor deresi üzerinde bulunan ve yaklaşık 300 yıl önce yapıldığı iddia edilen köprünün birden kaybolduğuyla ilgili medyada yer alan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı.

300 YILLIK TARİHİ KÖPRÜ KAYBOLDU 

Köprünün kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yağmurdere Karakol Komutanlığı olay yerine intikal ederek köy muhtarı Coşkun Doğan ile yapılan görüşmede kendisinin haber ajansı vasıtasıyla olaydan bilgisi olduğunu, röportajda herhangi bir şekilde köprünün çalındığı veya Jandarma'nın soruşturma yaptığı konusunda beyanda bulunmadığını sadece köprünün yıkıldığı ve taşların büyük bir çoğunluğunun olmadığını söylediğini beyan etti. Arslanca köyü sakinleri ile yapılan görüşmelerde de köprünün yaklaşık 3 ay önce meydana gelen selde yıkılarak taşlarının sürüklendiği ve haberin asıldığı olduğu öğrenilmiştir" denildi.

Öte yandan köprünün kültür varlıkları envanterinde kayıtlı olmadığı, TrabzonBölge Koruma Kurulu tarafından bugüne kadar tespit ve tescilinin de yapılmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:50
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