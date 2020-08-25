Gümüşhane'de bir mahalle ve bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve bir köy için karantina kararı verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi Karaçukur - Camiyanı Mahallesi ile Köse ilçesi Kabaktepe köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı bulaşın önlenmesine yönelik tedbir alındığı kaydedildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahalle ve köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.