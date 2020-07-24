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Aktüel

Gümüşhane'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 21:55:32 -
Gümüşhane'de bir mahalle karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesi'nde karantina tedbiri uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenkaya Mahallesi'nde 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı belirtilerek, "Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



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