Gümüşhane'de bir köy karantiyana alındı
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçe Kaletaş köyünde 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.