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Aktüel

Gümüşhane'de bir köy karantiyana alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 18:33:28 -
Gümüşhane'de bir köy karantiyana alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçe Kaletaş köyünde 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

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