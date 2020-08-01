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Gümüşhane'de 60 yaşındaki adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-01 22:44:28 -
Gümüşhane'de 60 yaşındaki adamdan 3 gündür haber alınamıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran İlçesi Kadıçayırı köyünde 60 yaşındaki Servet Kaya'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Kadıçayırı köyünde, Kurban Bayramı arefesinde kaybolan 3 çocuk babası Servet Kaya'nın yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Gümüşhane AFAD, Jandarma ve Erzurum'dan gelen AFAD'a ait arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmasında, Kaya'ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Ekipler arama çalışmalarına devam ederken, kayıp ihbarı yapılan Servet Kaya'yı görenlerin "0 456 213 45 48" nolu AFAD'a, 156 nolu jandarmaya ve 112 nolu acil çağrı merkezine bilgi vermesi istendi.

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