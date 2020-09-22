  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gümüşhane'de 56 köyde EBA destek noktası kurulacak
Aktüel

Gümüşhane'de 56 köyde EBA destek noktası kurulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:59:13 -
Gümüşhane'de 56 köyde EBA destek noktası kurulacak

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, internet erişimi olmayan öğrencilerin çevrimiçi derslere katılımının sağlanması için 56 köyde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kurulacak.

Kentte Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçilen noktalarda öğrencilerin eğitim ve öğretiminin aksamaması için çalışmalar sürüyor.

Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde internet altyapısı zayıf olduğu için eğitimde sıkıntı yaşandığı tespit edilen köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Anteplioğlu, açık okulun bulunmadığı köylerde yaşayan çocukların eğitimden uzak bırakılamayacağını söyledi.

Kırsal kesimde yaşayan, interneti veya bilgisayarı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Anteplioğlu, "İmkanları olan var, olmayan var. Bizim amacımız Milli Eğitim Müdürlüğü ile EBA destek noktaları adı altında bu işi uygulayacağız. Muhtarlarımız olarak sizlerin de çok ciddi bir destek vermesi lazım, onu bekliyoruz. Altyapısını sağlayacağız. Hep birlikte inşallah bu çocuklarımızı da sisteme dahil edip kaliteli bir eğitim almalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise Gümüşhane genelinde 66 EBA destek noktasının şu anda öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Merkez ilçede yapılan ön çalışma ile açık okulun bulunmadığı toplam 56 köyde de mini EBA destek noktaları oluşturacaklarını aktaran Doğan, "EBA destek noktalarımız için internet ve bilgisayarlar muhtarlarımıza temin edilecek, tutanak karşılığında muhtarlarımıza zimmetlenecektir. Salgın sona erip yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından teslim edilen malzemeler tekrar geri alınacak. Bu zorlu süreçte çocuklarımızı eğitim içinde tutabilmek amacıyla uygulamaya aldığımız EBA destek noktasında başarılı olabilmemiz için değerli muhtarlarımızdan desteklerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak
Dünya

Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak

Türk özel sektörü Libya için harekete geçti. Türkiye ile Libya arasında yapılan ordu ve petrol anlaşması dünya basınının gündemine oturdu...
Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi
Korona Virüs

Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Edirne’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içindeki toplu ula..
Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz
Gündem

Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz

Eski Yunan donanma subayı Nikolas Katsimbras, Yunan medyası için kaleme aldığı makalede Doğu Akdeniz’de yaşanan son krizin Yunan donanmasına..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı