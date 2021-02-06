11 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gümüşhane Üniversitesi rektörü kim oldu?

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek atandı.

Halil İbrahim Zeybek kimdir?

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek 1967 yılında Tokat Turhal’da dünyaya geldi.

Halil İbrahim Zeybek, ilk ve orta öğrenimini Turhal’da tamamladı. Zeybek, 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1988 yılında tamamladı.

Halil İbrahim Zeybek 1988-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli liselerde Coğrafya öğretmenliği yaptı.

Zeybek, 1992-1994 yılları arasında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1994 yılında başladığı Doktora öğrenimini yine aynı enstitüde 1998 yılında tamamladı.

1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanan Zeybek, 2005 yılında “Fiziki Coğrafya” alanında Doçent oldu. 2010 yılında OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde Prof. olarak atandı.

Asıl uzmanlık alanı Jeomorfoloji olup, başlıca araştırma konularını Karst Jeomorfolojisi, Kıyı Jeomorfolojisi, Strüktüral Jeomorfoloji, Mağaralar, Göller, Doğal Afetler, Doğal Turistik Çekicilikler oluşturur. 18 Uluslararası, 43 Ulusal yayının dışında 4 kitap ve 9 kitap bölümü olmak üzere 74 bilimsel yayın gerçekleştirmiştir.

Görev yaptığı bölümde Anabilim Dalı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri yapan Zeybek, 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı’nı yürüttü.