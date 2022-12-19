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Ekonomi Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Gümüşhane Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 13:22:00 -
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve  Yeniden  Atanma  Kriterleri  Yönergesi”nde  belirtilen  kriterleri  taşımaları  gerekmektedir.  Ayrıca  adayların  fakültelerin  veya  4  yıllık  yüksekokulların  ilgili bölümlerinden  mezun  olmaları  (Yurt  dışından  alınan  diplomaların  denkliğinin  Yükseköğretim  Kurulu’nca  onaylanmış  olması  şarttır.),   657  Sayılı  Kanunun  48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda  bulunan  adayların,  başvurdukları  kadro  ile  ilgili  2547  Sayılı  Kanunun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri  ile  “Gümüşhane  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme,  Atanma  ve  Yeniden  Atanma  Kriterleri  Yönergesi”nde  aranan  koşulları  sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

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