Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Gümüşhane’de yaşayan öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Gümüşhane okullar tatil mi 25 Mart Cuma

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı sebebiyle 24 Mart Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Önceki gün yapılan valilik açıklamasında, “Yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım vb olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, İlimiz Torul ve Kürtün İlçelerimizde 24.03.2022 (Perşembe) tarihinde 1 gün, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine ara verilmiştir. Ayrıca İl merkezi, Kelkit, Şiran, Köse İlçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de Torul ve Kürtün İlçelerinde idari izinli sayılacaktır” denildi.

25 Mart Cuma gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında ise haberlerimizde yer vereceğiz.