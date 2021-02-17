Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı sebebiyle Gümüşhane’de yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir günlüğüne ara verildi. Öğrenciler 18 Şubat Perşembe günü okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Gümüşhane okullar ne zaman açılacak?

Gümüşhane okullar tatil mi 18 Şubat | Yarın Gümüşhane'de okullar var mı?

Gümüşhane'de kar yağışı cumartesi akşamına kadar devam edecek. Gümüşhane'de 17 Şubat Çarşamba günü okullara ara verildi. 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitim olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak?