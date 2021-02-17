Gümüşhane okullar tatil mi 18 Şubat | Yarın Gümüşhane'de okullar var mı?
Gümüşhane yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kasım ayında ara verildi. Köy okullarında alınan kararla 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlandı. Ancak yoğun kar yağışının olduğu kentlerde yüz yüze eğitime ara verildi. Gümüşhane’de 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın Gümüşhane’de okullar tatil mi?
Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı sebebiyle Gümüşhane’de yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir günlüğüne ara verildi. Öğrenciler 18 Şubat Perşembe günü okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Gümüşhane okullar ne zaman açılacak?
Gümüşhane okullar tatil mi 18 Şubat | Yarın Gümüşhane'de okullar var mı?
Gümüşhane'de kar yağışı cumartesi akşamına kadar devam edecek. Gümüşhane'de 17 Şubat Çarşamba günü okullara ara verildi. 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitim olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak?