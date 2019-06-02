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Gümüşhane lise taban puanları 2019 Gümüşhane lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Gümüşhane lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 12:16
Gümüşhane lise taban puanları 2019 Gümüşhane lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Gümüşhane lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Gümüşhane lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi taban puanları

ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

KELKİT / Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:16
  1. Yozgat
  2. Gümüşhane Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  3. Gümüşhane Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  4. Gümüşhane Liseleri Kontenjanları 2019
  5. Gümüşhane liselerin en küçük puanları 2018
  6. Gümüşhane Anadolu Liseleri Kontenjanları
  7. 2018 2019 Gümüşhane Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  8. Gümüşhane Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  9. Gümüşhane Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Gümüşhane Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Gümüşhane İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Gümüşhane Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Gümüşhane Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  14. Gümüşhane Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  15. Gümüşhane Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  16. Gümüşhane Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  17. Gümüşhane Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. Gümüşhane Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  19. Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi taban puanları
  20. Şiran Fen Lisesi taban puanları
  21. Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
  22. Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
  23. Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
  24. Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
  25. kelkit anadolu lisesi taban puanı
  26. şiran fen lisesi taban puanı
  27. giresun liseleri kontenjanları
  28. trabzon fen lisesi taban puanı 2019
  29. gümüşhane sağlık meslek lisesi taban puanı
  30. giresun sağlık meslek lisesi taban puanı 2018

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