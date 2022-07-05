Gümüşhane kurban bayramı namazı kaçta? Diyanet Gümüşhane bayram namazı saati:
Gümüşhane kurban bayramı saati | Kurban bayramı namazının saat kaçta kılınacağı konusu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Gümüşhane’de bayram namazı kaçta kılınacak? Gümüşhane il ilçe kurban bayramı namazı saati:
Bayrama kısa bir zaman kala pek çok kişi hangi ilde saat kaçta bayram namazının kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Gümüşhane’de bayram namazı kaçta Diyanet açıkladı mı?
Gümüşhane kurban bayramı namazı kaçta? Diyanet Gümüşhane bayram namazı saati:
9 Temmuz Cumartesi sabahı Gümüşhane'de bayram namazı saat 05.35'te kılınacak.
Kelkit bayram namazı saat kaçta?
Kelkit'te bayram namazı saat 05.36'da kılınacak.
Köse bayram namazı saat kaçta?
Köse'de bayram namazı saat 05.35'te kılınacak.
Kürtün bayram namazı saat kaçta?
Kürtün'de bayram namazı saat 05.36'da kılınacak.
Şiran bayram namazı saat kaçta?
Şiran'da bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.
Torul bayram namazı saat kaçta?
Torul'da bayram namazı saat 05.35'te kılınacak.