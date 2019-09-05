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Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin yeni stratejik planı kabul edildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2020 ve 2024 yılları arasını kapsayan stratejik planı İl Genel Meclisi tarafından kabul edildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:35
Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin yeni stratejik planı kabul edildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2020 ve 2024 yılları arasını kapsayan stratejik planı İl Genel Meclisi tarafından kabul edildi.


İl Genel Meclisi’nin pazartesi günü başlayan eylül ayı toplantıları devam ediyor. Meclis Başkan Vekili Mehmani Aygün başkanlığında yapılan toplantıda İl Özel İdaresi’nin 2020-2024 stratejik planı görüşüldü.


Toplantıya katılan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, konuyla ilgili yeni seçilen İl Genel Meclisi üyelerine bilgi verdi. Akdoğan, ilgili kanunlar gereği her yerel seçimlerin ardından yapılan stratejik planın amaç, hedef ve faaliyetleri kapsadığını, yıllık projelerin, programların, bütçe ve performans ölçütlerinin bu plana göre düzenlendiğini hatırlattı.


Planda geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunların tespit edilip ileriye dönük uzun vadeli planlar ile sonuç alınacağı inancı ile hareket edildiğini kaydeden Akdoğan, “Gümüşhane İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik Planı idarenin misyonu ve vizyonu ışığında temel değerlerini, hedef ve önceliklerini, orta ve uzun vadeli amaçlarını, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içermektedir. Gümüşhane İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları esnasında stratejik alanlar tespit edilirken idarenin misyonu, vizyonu ve kanunla idareye verilen sorumluluklar göz önüne alınarak 11 stratejik alan oluşturulmuştur” dedi.


Planın İl Özel İdaresi’nin ilgili olduğu kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde hazırlandığını dile getiren Akdoğan, “Planın başarısı, karar organının ve yürütmenin görev alanları içerisinde kalarak İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların belirlenen amaç ve hedeflere sahip çıkması ve faaliyetleri gereken kararlılıkla takip etmesi ile mümkün olabilecektir. Bu yapılabildiği takdirde, zor ve karmaşık gibi gözüken birçok problemin, zaman içerisinde kalıcı çözümlere kavuştuğu ve oluşacak problemleri çözmenin çok daha kolaylaşacağı bir idari yapıya kavuşulacaktır. Plan hazırlanırken güçlü yanlar kullanılarak fırsatların değerlendirilmesi, bu yolla zayıf yönlerin güçlendirilmesi ve tehditlerin bertaraf edilmesi öngörülmüştür. Stratejik planın ortaya çıkmasında İl Genel Meclisinin önemli ölçüde katkısı olmuştur. Gelecek beş yıl için yapılacak faaliyetleri somut bir şekilde ortaya koyan bu stratejik planın Gümüşhane ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Akdoğan’ın açıklamalarının ardından gündem maddesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:35
  1. doğa

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