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Ekonomi Gümüşhane İl Özel İdaresi’nce iş makinası satışı yapılacak
Ekonomi

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nce iş makinası satışı yapılacak

Mülkiyeti Gümüşhane İl Özel İdaresi’ne ait plaka / sicil numaraları, markası, modeli cinsi, muhammen satış bedeli, geçici teminatı ilanla duyurulan muhtelif araç ve iş makineleri,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif ( Artırma) Usulü ile satışa çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 16:30:00 -
Gümüşhane İl Özel İdaresi’nce iş makinası satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale  İl  Encümenince  22.11.2022  Salı  günü  ilanda belirtilen saatlerde  Hasanbey  Mahallesi Atatürk caddesi Kat 2, adresindeki İL GENEL MECLİS BİNASI   da  bulunan  İl  Encümeni  Toplantı  Salonunda  sırayla yapılacak.

İhaleye katılacaklar geçici  teminatlar,  işin sıra  numarası, plaka, cinsine  göre her iş için ayrı ayrı  Gümüşhane  İl Özel İdaresinin Vakıfbank Bankası Gümüşhane Şubesindeki  TR700001500158007289938525 ıban hesabına ilanda belirtildiği şekilde yatıracaklar.

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