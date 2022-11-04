Gümüşhane İl Özel İdaresi’nce iş makinası satışı yapılacak
Mülkiyeti Gümüşhane İl Özel İdaresi’ne ait plaka / sicil numaraları, markası, modeli cinsi, muhammen satış bedeli, geçici teminatı ilanla duyurulan muhtelif araç ve iş makineleri,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif ( Artırma) Usulü ile satışa çıkarılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale İl Encümenince 22.11.2022 Salı günü ilanda belirtilen saatlerde Hasanbey Mahallesi Atatürk caddesi Kat 2, adresindeki İL GENEL MECLİS BİNASI da bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda sırayla yapılacak.
İhaleye katılacaklar geçici teminatlar, işin sıra numarası, plaka, cinsine göre her iş için ayrı ayrı Gümüşhane İl Özel İdaresinin Vakıfbank Bankası Gümüşhane Şubesindeki TR700001500158007289938525 ıban hesabına ilanda belirtildiği şekilde yatıracaklar.
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