Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin eylül ayı toplantıları başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi, temmuz ayındaki toplantılarının ardından ara verdiği toplantılarına eylül ayının ilk haftasında başladı.

Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıların ilk gününde Torul ilçesi Altınpınar köyünde bulunan arsanın seracılık faaliyetinde kullanılmak üzere Torul Belediyesi adına tahsis edilmesi konusu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Köse ve Torul ilçelerinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazların satışıyla ilgili konu da Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler ile Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme komisyonuna havale edildi.

Toplantının gündem dışı kısmında söz alan Şiran İl Genel Meclisi üyesi Kadir Yıldız, verdiği önerge ile 2 Eylül tarihinin “Dünya Gümüşhaneliler Günü” olarak kabul edilmesini teklif etti. Gündeme alınan konu mevcudun oy birliği ile kabul edilerek, tavsiye kararı alındı.

Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF) Genel Başkanı Serkan Kaya, geçtiğimiz yıl Gümüşhanelilerin farkındalık günü olması için şehrin plakası olan 29 rakımını anımsatan 2 Eylül tarihinin “Dünya Gümüşhaneliler” günü olarak ilan edilmesini teklif etmiş ve ilgili konu Gümüşhane Kent Konseyi tarafından teklif edildiği Gümüşhane Belediye Meclisinde kabul edilmişti.

Hafta boyunca devam edecek olan İl Genel Meclisi toplantılarında İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı yatırım programı ile performans planı da dahil olmak üzere geçtiğimiz toplantı döneminde komisyonlara havale edilen konular ile diğer gündem maddeleri görüşülecek.