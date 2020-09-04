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Ekonomi Gümüş, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor
Ekonomi

Gümüş, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor

Yatırımcılara ilk 8 ayda en fazla kazandıran emtia yüzde 57.6’yla gümüş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:32:00 -
Gümüş, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor

Bu emtiayı yüzde 29.7’yle altın, yüzde 20.1’le doğal gaz, yüzde 16.1’le paladyum takip etti. Çinko yüzde 11.4, nikel yüzde 10.3, bakır yüzde 8.7, kakao yüzde 4.5, kurşun yüzde 2.9 prim yaptı.

Pandemi tehdidinin gölgesinde geçen ilk 8 ayda yatırımcılara soya fasulyesi yüzde 0.2, kahve yüzde 0.5, buğday yüzde 1.2, alüminyum yüzde 1.4, platin yüzde 3.5, pamuk yüzde 5.6 kaybettirdi.

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