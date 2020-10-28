Gümüş için kritik ifadeler: 2021 yılında...

Dünya Bankası, 2021 yılı için gümüş fiyatı beklentisini açıkladı. Altının bu yılki performansı kadar etkileyici olan bir durumun da gümüşteki yükseliş olduğunu belirten Dünya Bankası, gümüş fiyatlarının Temmuz ve Eylül ayları arasında %50 yükseldiğini ve ons başına 28 doların üzerine gelerek yedi senenin en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

İyimser değiller

Fakat ileriye bakıldığında, Dünya Bankası gümüşün bu sene görülen yükselme hızını koruyacağı konusunda iyimser değil.

Dünya Bankası 2021'de gümüş fiyatlarının %14 düşmesini bekliyor

Kriptokoin'in haberine göre; analistler, gümüş fiyatlarının 2021 yılında %14 düşmesini bekliyor. Yorumlar, gümüş fiyatlarının ons başına 24.50 dolar civarında seyretmesinden sonra geliyor.